Из двух районов навстречу друг другу выехали два велосипедиста. Один проехал до в??тречи 24км, другой в 2 раза больше. Объясните что показывают выражения; 1) 24*2 2) 24*2+24 3) 24*2-24 Пожалуйста составьте условие к задаче и...

Математика

Из двух районов навстречу друг другу выехали два велосипедиста. Один проехал до в??тречи 24км, другой в 2 раза больше. Объясните что показывают выражения; 1) 24*2 2) 24*2+24 3) 24*2-24 Пожалуйста составьте условие к задаче и решение.

Автор: Гость