Из двух районов навстречу друг другу выехали два велосипедиста. Один проехал до в??тречи 24км, другой в 2 раза больше. Объясните что показывают выражения; 1) 24*2 2) 24*2+24 3) 24*2-24 Пожалуйста составьте условие к задаче и...

Математика
Из двух районов навстречу друг другу выехали два велосипедиста. Один проехал до в??тречи 24км, другой в 2 раза больше. Объясните что показывают выражения; 1) 24*2 2) 24*2+24 3) 24*2-24 Пожалуйста составьте условие к задаче и решение.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пкшраллаоалларлапо486638
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Проверьте предложение Утреннюю тиш нарушала только наша речь .
Ответить
Математика
Решите пожалуйста задание не пойму не че
Ответить
Алгебра
12-x(x-3=(6-x)(x+2) помогите
Ответить
Русский язык
Морфологический разбор слова Каравай
Ответить
Математика
Номер 115 решите в столбик!!
Ответить