Из двух сел одновременно навстречу друг другу вышли два пешехода и встретились через три часа . расстояние между сёлами равно 27 км . скорость одного пешехода 4/км в час . найди скорость второго пешехода

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1 способ 1) 27:3= 9 (км/ч) - скорость сближения 2) 9-4=5 (км/ч) - скорость 2 пешехода 2 способ 1) 4*3=12 (км) - прошел 1 пешеход 2) 27-12=15 (км) - прошел 2 пешеход 3) 15:3= 5 (км/ч) - скорость 2 пешехода 1 способ удобней, так как он более рациональный обратная задача №1 Из двух сел одновременно навстречу друг другу вышли 2 пешехода и встретились через 3 часа. . Скорость одного пешехода 4км/ч. скорость 2 пешехода - 5 км/ч, найди расстояние между селами. 4+5=9 (км/ч) - скорость сближения 9*3=27 (км) - расстояние