Из этих слов составьте рецепты плиз Рис, уксус, перец, шафран, масло, консервы, ма??ароны,'творог, молоко, простокваша, мед, изюм.

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Для приготовления нам понадобится: Рис- 250 г, Перец черный молотый Уксус- 0,5 чайной ложки Шафран Растительное масло Куриные ножки мед соевый соус томатная паста Для начала отвариваем рис. Куриные ножки солим, перчим и кладем на противень, отправляем в духовку при температуре 200 градусов. Выпекаем минут 15-20. Далее соевый соус смешиваем с медом, томатной пастой, шафраном. Куриные ножки промокаем салфеткой и немного смазываем их соусом и снова отправляем в духовку минут на 5-10. На сковороде обжариваем рис и добавлением немного разбавленного в воде шафрана. Куриные ножки подаются залитые соусом и с порцией риса. Приятного аппетита. Еще рецепт нужен?