Из этилового спирта получить: а)простой эфир; б) Сложный эфир. Составить уравнения соответствующих реакций.
Химия
Из этилового спирта получить: а)простой эфир; б) Сложный эфир. Составить уравнения соответствующих реакций.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a)C2H5OH +C2H5OH= c2h5oc2h5 b)ch3cooh+c2h5oh= ch3cooc2h5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Цена на сервиз была понижена на 15% и составила 1275 рублей. Сколько рублей стоил сервиз до понижения цены?
Английский язык
1. Complete the sentences with will, shall (’ll) + the following verbs. 1. Don’t worry about the exam. I’m sure you’ll pass. 2. Why don’t you try o...
Математика
Мы проходим тему Измерение Углов. Транспортир Какую часть развернутого угла составляют углы в 30 градусов 45 градусов 60 градусов. Какую долю прямо...
Математика
ЧЕРЕПАХА ПРЕОДОЛЕЛА 72 СТУПЕНЬКИ ЗА 12 МИН.ЗА СКОЛЬКО МИН ЧЕРЕПАХА ПРЕОДОЛЕЕТ ЭТО РАССТОЯНИЕ,ЕСЛИ БУДЕТ ПРЕОДОЛЕВАТЬ В МИН НА 2 СТУПЕНЬКИ БОЛЬШЕ? ...