Из этого металла сделано множество электрический проводов?
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Из этого металла сделано множество электрический проводов?
Ответ(ы):
Гость:
Медь или алюминий......................
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