Из фанеры требуется сделать открытый ящик имеющий форму параллелепипеда с измерениями 40см., 20см., 15см.. Сколько фанеры потребуется для ящика? Какова его вместимость?

Математика

Из фанеры требуется сделать открытый ящик имеющий форму параллелепипеда с измерениями 40см., 20см., 15см.. Сколько фанеры потребуется для ящика? Какова его вместимость?

Автор: Гость