Из фанеры требуется сделать открытый ящик имеющий форму параллелепипеда с измерениями 40см., 20см., 15см.. Сколько фанеры потребуется для ящика? Какова его вместимость?
Математика
Из фанеры требуется сделать открытый ящик имеющий форму параллелепипеда с измерениями 40см., 20см., 15см.. Сколько фанеры потребуется для ящика? Какова его вместимость?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находим площадь всех сторон s=ab, 40*20=800см^2,это нижняя и верхняя , боковые: 20*15 см^2, 40*15 см^2, S=2(800+300+600)=3400 см^2. При условии, что ящик имеет форму прямоугольного параллел.
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