Из формулы линейной функции найдите значения R и L 1) y=9x+10; 2)y=7x-2; 3)y= -3x+5; 4)y=x-11; 5)y=0,9x -2; 6)y=1,3x+5; Решите пожалуйста как можно побыстей

Математика

Из формулы линейной функции найдите значения R и L 1) y=9x+10; 2)y=7x-2; 3)y= -3x+5; 4)y=x-11; 5)y=0,9x -2; 6)y=1,3x+5; Решите пожалуйста как можно побыстей

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