Из гаража на работу вышли 45 автобусов, а маршрутных такси в 3 раза меньше. После этого в гараже осталось 8 машин. Объясни. что озночают следующие выражения: 45:3 45+45:3 45-45:3 45+45:3+8

Математика

Из гаража на работу вышли 45 автобусов, а маршрутных такси в 3 раза меньше. После этого в гараже осталось 8 машин. Объясни. что озночают следующие выражения: 45:3 45+45:3 45-45:3 45+45:3+8

Автор: Гость