Из гаража на работу вышли 45 автобусов, а маршрутных такси в 3 раза меньше. После этого в гараже осталось 8 машин. Объясни. что озночают следующие выражения: 45:3 45+45:3 45-45:3 45+45:3+8
Математика
Из гаража на работу вышли 45 автобусов, а маршрутных такси в 3 раза меньше. После этого в гараже осталось 8 машин. Объясни. что озночают следующие выражения: 45:3 45+45:3 45-45:3 45+45:3+8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45:3 - сколько всего маршрутных такси. 45+45:3 - сколько всего такси и автобусов вместе 45+45:3+8 - сколько всего машин в гараже.
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