из города А в 8:00 утра вышел грузовик со скоростью 32 километров час в 11:00 дня за ним ??ыехал автобус со скоростью 56 километров час Какое время и на каком расстоянии от города А автобус догонит грузовик
Математика
из города А в 8:00 утра вышел грузовик со скоростью 32 километров час в 11:00 дня за ним ??ыехал автобус со скоростью 56 километров час Какое время и на каком расстоянии от города А автобус догонит грузовик
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Thanks again for a while now I have no clue how p I was just too many people have to do is get the chance you are a few years back in time
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