из города А в 8:00 утра вышел грузовик со скоростью 32 километров час в 11:00 дня за ним ??ыехал автобус со скоростью 56 километров час Какое время и на каком расстоянии от города А автобус догонит грузовик

Математика

из города А в 8:00 утра вышел грузовик со скоростью 32 километров час в 11:00 дня за ним ??ыехал автобус со скоростью 56 километров час Какое время и на каком расстоянии от города А автобус догонит грузовик

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