Из города А в город С вылетел самолет. Через 2.7 ч он сделал посадку в городе В, на 48 мин. Затем он взлетел и через 2.6 ч он долетел до города С. Сколько времени он потратил от А до С?
Математика
Из города А в город С вылетел самолет. Через 2.7 ч он сделал посадку в городе В, на 48 мин. Затем он взлетел и через 2.6 ч он долетел до города С. Сколько времени он потратил от А до С?
Ответ(ы):
Гость:
1)2.7 ч= 162мин 2)2.6 ч=156мин 3)162+156+48=366мин=6.1 Ответ: самолет потратил 6.1ч
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