Из города А в город С вылетел самолет. Через 2.7 ч он сделал посадку в городе В, на 48 мин. Затем он взлетел и через 2.6 ч он долетел до города С. Сколько времени он потратил от А до С?

Математика

Из города А в город С вылетел самолет. Через 2.7 ч он сделал посадку в городе В, на 48 мин. Затем он взлетел и через 2.6 ч он долетел до города С. Сколько времени он потратил от А до С?

Автор: Гость