Из города А в город В одновременно по одному маршруту отправились 2 автобуса. Скор??сть одного из них была 90 км/ч, а другого - 70 км/ч. Когда первый автобус прибыл в город В, второй автобус находился на расстоянии 60 км от это...

Математика

Из города А в город В одновременно по одному маршруту отправились 2 автобуса. Скор??сть одного из них была 90 км/ч, а другого - 70 км/ч. Когда первый автобус прибыл в город В, второй автобус находился на расстоянии 60 км от этого города. Каково расстояние между этими городами?

Автор: Гость