Из города А в город В одновременно по одному маршруту отправились 2 автобуса. Скор??сть одного из них была 90 км/ч, а другого - 70 км/ч. Когда первый автобус прибыл в город В, второй автобус находился на расстоянии 60 км от это...
Математика
Из города А в город В одновременно по одному маршруту отправились 2 автобуса. Скор??сть одного из них была 90 км/ч, а другого - 70 км/ч. Когда первый автобус прибыл в город В, второй автобус находился на расстоянии 60 км от этого города. Каково расстояние между этими городами?
Ответ(ы):
Гость:
1) 90-70=20км/ч разность скоростей 2) 60:20=3(ч) шел 1-й автобус 3) 90*3=270км расстояние между городами
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