Из города А в город В растояние между 200км , выехал автобус . Через 1ч 20мин ,вслед за ??им выехал автомобиль скорость которого в 1,5 раза больше скорости автобуса . Найдите скорость автобуса если город В они прибыли одновременно

Математика

Из города А в город В растояние между 200км , выехал автобус . Через 1ч 20мин ,вслед за ??им выехал автомобиль скорость которого в 1,5 раза больше скорости автобуса . Найдите скорость автобуса если город В они прибыли одновременно

Автор: Гость