Из города А в город В растояние между 200км , выехал автобус . Через 1ч 20мин ,вслед за ??им выехал автомобиль скорость которого в 1,5 раза больше скорости автобуса . Найдите скорость автобуса если город В они прибыли одновременно
Математика
Из города А в город В растояние между 200км , выехал автобус . Через 1ч 20мин ,вслед за ??им выехал автомобиль скорость которого в 1,5 раза больше скорости автобуса . Найдите скорость автобуса если город В они прибыли одновременно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 ч 20 мин = 1 20/60 часа х-скорость автобуса, 1,5х-скорость автомобиля, тогда 200/х - часов находился в пути автобус, 20/1,5х - находился в пути автомобиль, составляем уравнение: 200/х-200/1,5х= 1 20/60 часа (300-200)/1,5х=1 20/60 часа 100/1,5х=1 20/60 часа 20/0,3х=1 20/60 часа 0,3х=20:1 20/60 часа 0,3х=20:80/60 0,3х=20*60/80 0,3х=15 х=15:0,3 х=50 км/час скорость автобуса 1,5х=50*1,5 1,5х=75 км/час скорость автомобиля
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