Из города А в город В выехал мотоциклист.Через 2часа после этого в том же направлении выехал легковой автомобиль,который через 2 часа догнал мотоцекли ста на расстоянии 160 км от города А. Вычеслите, на сколько км/ч с...
Из города А в город В выехал мотоциклист.Через 2часа после этого в том же направлении выехал легковой автомобиль,который через 2 часа догнал мотоцекли ста на расстоянии 160 км от города А. Вычеслите, на сколько км/ч скорость легкового автомобиля больше скорости мотоциклиста?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
2+2=4(ч.)- был в пути мотоциклист до того как его догнал автомобиль 160:4=40(км/ч)- скорость автомобиля 160:2=80(км/ч)- скорость автомобиля 80-40=40(км/ч)- скорость автомобиля больше скорости мотоцикла