Из города А в город В выехал мотоциклист.Через 2часа после этого в том же направлении выехал легковой автомобиль,который через 2 часа догнал мотоцекли ста на расстоянии 160 км от города А. Вычеслите, на сколько км/ч с...

Из города А в город В выехал мотоциклист.Через 2часа после этого в том же направлении выехал легковой автомобиль,который через 2 часа догнал мотоцекли ста на расстоянии 160 км от города А. Вычеслите, на сколько км/ч скорость легкового автомобиля больше скорости мотоциклиста?