Из города А в город В вышел поезд со скоростью 50 км/ч.Через 12 ч из города А вылетел вертолет ,скорость которого в 7 раз больше скорости поезда,и дог нал поезд на половине пути от А до В.Найти расстояние между города...
Из города А в город В вышел поезд со скоростью 50 км/ч.Через 12 ч из города А вылетел вертолет ,скорость которого в 7 раз больше скорости поезда,и дог нал поезд на половине пути от А до В.Найти расстояние между городами.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1)50*12=600 (км)проехал поезд 2)50*7=350 (км/ч)скорость вертолёта 3)350-50=300 (км/ч)скорость сближения 4)600:300 = 2 (ч)время вертолета 5)350*2 = 700 (км)половина пути 6)700*2= 1400 (км)расстояние между городами. Ответ:1400 км.