Из города А в город В вышел поезд со скоростью 50 км/ч.Через 12 ч из города А вылетел вертолет ,скорость которого в 7 раз больше скорости поезда,и дог нал поезд на половине пути от А до В.Найти расстояние между города...

Из города А в город В вышел поезд со скоростью 50 км/ч.Через 12 ч из города А вылетел вертолет ,скорость которого в 7 раз больше скорости поезда,и дог нал поезд на половине пути от А до В.Найти расстояние между городами.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1)50*12=600 (км)проехал поезд  2)50*7=350 (км/ч)скорость вертолёта  3)350-50=300 (км/ч)скорость сближения  4)600:300 = 2 (ч)время вертолета  5)350*2 = 700 (км)половина пути   6)700*2= 1400 (км)расстояние между городами.  Ответ:1400 км.
Похожие вопросы