Из города одновременно в одном направлении выехали два мотоциклиста скорость 1 из них была больше скорости второго и составляла 72 километров в час через 25 минут расстояние между между мотоциклистами было равно 5 метров Найдит...

Математика
Из города одновременно в одном направлении выехали два мотоциклиста скорость 1 из них была больше скорости второго и составляла 72 километров в час через 25 минут расстояние между между мотоциклистами было равно 5 метров Найдите скорость второго мотоциклиста?)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расстояние через 25 мин = 5 км 72 км/ч=1,2 км/мин - скорость 1-го 1,2*25=30 км проехал 1-й за 25 мин 30-5=25 км проехал 2-й за 25 мин 25/25=1 км/мин = 60 км/ч - скорость 2-го 
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