Из города одновременно в одном направлении выехали два мотоциклиста скорость 1 из них была больше скорости второго и составляла 72 километров в час через 25 минут расстояние между между мотоциклистами было равно 5 метров Найдит...

Математика

Из города одновременно в одном направлении выехали два мотоциклиста скорость 1 из них была больше скорости второго и составляла 72 километров в час через 25 минут расстояние между между мотоциклистами было равно 5 метров Найдите скорость второго мотоциклиста?)

Автор: Гость