Из города одновременно в одном направлении выехали два поезда.Первый поезд движе??ся со скоростью 75 км/ч.Определите скорость второго поезда, если за 4 часа первый поезд проехал на 20 км больше второго поезда.

Математика

Из города одновременно в одном направлении выехали два поезда.Первый поезд движе??ся со скоростью 75 км/ч.Определите скорость второго поезда, если за 4 часа первый поезд проехал на 20 км больше второго поезда.

Автор: Гость