Из города одновременно в одном направлении выехали два поезда.Первый поезд движе??ся со скоростью 75 км/ч.Определите скорость второго поезда, если за 4 часа первый поезд проехал на 20 км больше второго поезда.
Математика
Из города одновременно в одном направлении выехали два поезда.Первый поезд движе??ся со скоростью 75 км/ч.Определите скорость второго поезда, если за 4 часа первый поезд проехал на 20 км больше второго поезда.
Ответ(ы):
Гость:
75+20=95(км/год)- 2 поїзд 95*4=380(км/год) (75+20)*4=380(км/год) Відповідь скорость второго поєзда 380 км/год.
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