Из города одновременно в противоположных направлениях выехали два мотоциклиста. через 2 часа расстояние между ними было 330 км. скорость одного мотоциклиста 87 км/ч. с какой скоростью ехал воторой мотоциклист?

Математика

Из города одновременно в противоположных направлениях выехали два мотоциклиста. через 2 часа расстояние между ними было 330 км. скорость одного мотоциклиста 87 км/ч. с какой скоростью ехал воторой мотоциклист?

Автор: Гость