Из города одновременно в противоположных направлениях выехали два мотоциклиста. через 2 часа расстояние между ними было 330 км. скорость одного мотоциклиста 87 км/ч. с какой скоростью ехал воторой мотоциклист?

Математика
Из города одновременно в противоположных направлениях выехали два мотоциклиста. через 2 часа расстояние между ними было 330 км. скорость одного мотоциклиста 87 км/ч. с какой скоростью ехал воторой мотоциклист?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
330:2=165 км/ч скорость при которой они должны разьезжатся 165-87=78 км/ч скорость второго мотоциклиста
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