Из города в деревню ехал автобус, но проехав 15 км. сломался. Остальной путь пассажиры шли пешком. Какое расстояние они прошли пешком, если скорость автобуса - 60км/ч, а скорость ходьбы - 5км/ч, а средняя скорость движения на в...

Физика

Из города в деревню ехал автобус, но проехав 15 км. сломался. Остальной путь пассажиры шли пешком. Какое расстояние они прошли пешком, если скорость автобуса - 60км/ч, а скорость ходьбы - 5км/ч, а средняя скорость движения на всем пути ровна - 16км/ч?

Автор: Гость