Из города в деревню ехал автобус, но проехав 15 км. сломался. Остальной путь пассажиры шли пешком. Какое расстояние они прошли пешком, если скорость автобуса - 60км/ч, а скорость ходьбы - 5км/ч, а средняя скорость движения на в...
Физика
Из города в деревню ехал автобус, но проехав 15 км. сломался. Остальной путь пассажиры шли пешком. Какое расстояние они прошли пешком, если скорость автобуса - 60км/ч, а скорость ходьбы - 5км/ч, а средняя скорость движения на всем пути ровна - 16км/ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из города в деревню ехал автобус, но проехав 15 км. сломался. Остальной путь пассажиры шли пешком. Какое расстояние они прошли пешком, если скоростьавтобуса - 60км/ч, а скорость ходьбы - 5км/ч, а средняя скорость движения на всем пути ровна - 16км/ч?
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