Из города в поселок автомобиль ехал со скоростью 72 км/ч, а обратно — со скоростью 10 м/с. Какова была средняя скорость и средняя путевая скорость автомобиля за все время движения?

Физика

Из города в поселок автомобиль ехал со скоростью 72 км/ч, а обратно — со скоростью 10 м/с. Какова была средняя скорость и средняя путевая скорость автомобиля за все время движения?

Автор: Гость