Из города в поселок автомобиль ехал со скоростью 72 км/ч, а обратно — со скоростью 10 м/с. Какова была средняя скорость и средняя путевая скорость автомобиля за все время движения?
Физика
Из города в поселок автомобиль ехал со скоростью 72 км/ч, а обратно — со скоростью 10 м/с. Какова была средняя скорость и средняя путевая скорость автомобиля за все время движения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Средняя путевая скорость была 15м/с
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