Из города в противоположных направлениях одновременно выехали два автомобиля. Скрость одного из них 8 ,а другого ?.На каком растоянии друг от друга будут автомобили через 4 часа?

Математика
Из города в противоположных направлениях одновременно выехали два автомобиля. Скрость одного из них 8 ,а другого ?.На каком растоянии друг от друга будут автомобили через 4 часа?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)8:2=4 (км/ч) V-2 2)(8-4)*4=8(км) растояние между ними через 4 аса  Ответ:8 км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
ДАМ МНОГО БАЛЛОВ Помогите пожалуйста! ПРИМЕР: 46-/буква столбика/ /номер/
Ответить
Геометрия
Площадь прямоугольного треугольника равна 722√3. Один из острых углов равен 30∘. На??дите длину катета, лежащего напротив этого угла. я тупой дау...
Ответить
Русский язык
В котором из слов букв и звуков одинаковое количество:альбом,варенье, съезд, школьник?
Ответить
Математика
Сколькосекунд в 1 часе, в1 сутках в году? закончи вычисления
Ответить
География
Наивысшая точка Антарктиды
Ответить