Из города в противоположных направлениях одновременно выехали два автомобиля. Скрость одного из них 8 ,а другого ?.На каком растоянии друг от друга будут автомобили через 4 часа?
Математика
Из города в противоположных направлениях одновременно выехали два автомобиля. Скрость одного из них 8 ,а другого ?.На каком растоянии друг от друга будут автомобили через 4 часа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)8:2=4 (км/ч) V-2 2)(8-4)*4=8(км) растояние между ними через 4 аса Ответ:8 км
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