Из города в противоположных направлениях одновременно выехали два автомобиля. Скрость одного из них 8 ,а другого ?.На каком растоянии друг от друга будут автомобили через 4 часа?

Математика

Из города в противоположных направлениях одновременно выехали два автомобиля. Скрость одного из них 8 ,а другого ?.На каком растоянии друг от друга будут автомобили через 4 часа?

Автор: Гость