Из города в противоположных направлениях выехали два поезда,скорости которых были равны 90 км\ч и 100 км\ч.За какое время они оказались на расстоянии 380 км друг от друга

Математика

Из города в противоположных направлениях выехали два поезда,скорости которых были равны 90 км\ч и 100 км\ч.За какое время они оказались на расстоянии 380 км друг от друга

Автор: Гость