Из города в противоположных направлениях выехали два поезда,скорости которых были равны 90 км\ч и 100 км\ч.За какое время они оказались на расстоянии 380 км друг от друга
Математика
Из города в противоположных направлениях выехали два поезда,скорости которых были равны 90 км\ч и 100 км\ч.За какое время они оказались на расстоянии 380 км друг от друга
Ответ(ы):
Гость:
100 + 90 = 190 км в час - общая скорость в час 380 : 190 = 2 часа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Цена 1 кг мороженой рыбы 53 р. 20 к. Хватит ли 160 р., чтобы купить 3 кг такой рыбы? Какова стоимость двух килограммов рыбы? пятисот граммов рыбы?
География
Математика
8. Что изменяется в предложениях: «Ира дружит с Таней», «Катя дружит с Таней», «Миша дружит с Таней», «Нина дружит с Таней»? Составь предложение ...