Из города выехал автомобиль со скоростью 80 км/ч. Через 2 часа вслед ему выехал друг??й автомобиль и догнать его через 5 часов . С какой скоростью ехал второй автомобиль?

Математика

Из города выехал автомобиль со скоростью 80 км/ч. Через 2 часа вслед ему выехал друг??й автомобиль и догнать его через 5 часов . С какой скоростью ехал второй автомобиль?

Автор: Гость