Из города выехал автомобиль со скоростью 80 км/ч. Через 2 часа вслед ему выехал друг??й автомобиль и догнать его через 5 часов . С какой скоростью ехал второй автомобиль?

Математика
Из города выехал автомобиль со скоростью 80 км/ч. Через 2 часа вслед ему выехал друг??й автомобиль и догнать его через 5 часов . С какой скоростью ехал второй автомобиль?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80*2=160 км  160:5=32 км/ч 
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