Из города выехал велосипедист со скоростью 24 км/ч. Через 5 часов вслед за ним выеха?? автомобиль со скоростью 84 км/ч. Через какое время после своего выезда автомобиль догонит велосипедиста.

Математика
Из города выехал велосипедист со скоростью 24 км/ч. Через 5 часов вслед за ним выеха?? автомобиль со скоростью 84 км/ч. Через какое время после своего выезда автомобиль догонит велосипедиста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Автомобиль догоняет велосипедиста со скоростью 84-24=60 км/ч. С момента начала движения автомобиля между ними было 24*5=120 км. Значит догонит он велосипедиста через 120:60=2 ч
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