Из города выехал велосипедист со скоростью 24 км/ч. Через 5 часов вслед за ним выеха?? автомобиль со скоростью 84 км/ч. Через какое время после своего выезда автомобиль догонит велосипедиста.

Математика

Из города выехал велосипедист со скоростью 24 км/ч. Через 5 часов вслед за ним выеха?? автомобиль со скоростью 84 км/ч. Через какое время после своего выезда автомобиль догонит велосипедиста.

Автор: Гость