Из города выехал велосипедист со скоростью 24 км/ч. Через 5 часов вслед за ним выеха?? автомобиль со скоростью 84 км/ч. Через какое время после своего выезда автомобиль догонит велосипедиста.
Математика
Из города выехал велосипедист со скоростью 24 км/ч. Через 5 часов вслед за ним выеха?? автомобиль со скоростью 84 км/ч. Через какое время после своего выезда автомобиль догонит велосипедиста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Автомобиль догоняет велосипедиста со скоростью 84-24=60 км/ч. С момента начала движения автомобиля между ними было 24*5=120 км. Значит догонит он велосипедиста через 120:60=2 ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
Математика
Геометрия
Дано: треугольник ABC BA=4см AC=5см Угол А=90 градусов Найти: Синус В, косинус В, та??генс В и сторону АС.