Из города выехала грузовая машина со скоростью 60 км/ч. одновременно с ней по тому же шоссе из города выехала легковая машина. через 2 ч она обогнала грузовую на 40 км. с какой скоростью ехала легковая машина? ПОМОГИТЕ ДАМ 20 Б...

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Из города выехала грузовая машина со скоростью 60 км/ч. одновременно с ней по тому же шоссе из города выехала легковая машина. через 2 ч она обогнала грузовую на 40 км. с какой скоростью ехала легковая машина? ПОМОГИТЕ ДАМ 20 БАЛОВ...

Автор: Гость