Из города выехала грузовая машина со скоростью 60 км/ч. одновременно с ней по тому же шоссе из города выехала легковая машина. через 2 ч она обогнала грузовую на 40 км. с какой скоростью ехала легковая машина? ПОМОГИТЕ ДАМ 20 Б...
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Из города выехала грузовая машина со скоростью 60 км/ч. одновременно с ней по тому же шоссе из города выехала легковая машина. через 2 ч она обогнала грузовую на 40 км. с какой скоростью ехала легковая машина? ПОМОГИТЕ ДАМ 20 БАЛОВ...
Ответ(ы):
Гость:
1)60*2=120 км-проехал грузовик за 2 часа 2)120+40=160км -проехала легковая машина за эти 2 часа 3)160:2=80 кмсчас -скорость легкового автомобиля При решении использованы основные формулы : S-путь, V-скорость ,T-время . S=V*T V=ST
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