Из городов а и б находящихся на расстоянии 275 км друг от друга вышли одновременно в противоположных направлениях два поезда один из них шел со скорос тью 50 километров час другой со скоростью 75 километров час на как...
Из городов а и б находящихся на расстоянии 275 км друг от друга вышли одновременно в противоположных направлениях два поезда один из них шел со скорос тью 50 километров час другой со скоростью 75 километров час на каком расстоянии друг от друга будут эти поезда через 6 часов после начала движения
Ответ(ы):
Ответил Гость:
50+75=125 км/ч общая скорость отдаления 125*6=750 км/м проедут 750+275=1025 км будет через 6 часов