Из городов а и б находящихся на расстоянии 275 км друг от друга вышли одновременно в противоположных направлениях два поезда один из них шел со скорос тью 50 километров час другой со скоростью 75 километров час на как...

Из городов а и б находящихся на расстоянии 275 км друг от друга вышли одновременно в противоположных направлениях два поезда один из них шел со скорос тью 50 километров час другой со скоростью 75 километров час на каком расстоянии друг от друга будут эти поезда через 6 часов после начала движения