Из городов А и Б находящихся на расстоянии 270 километров друг от друга вышли однов??еменно в противоположных направлениях два поезда Один из них шел со скоростью 50 километров час другой со скоростью 70 километров час на каком...

Математика
Из городов А и Б находящихся на расстоянии 270 километров друг от друга вышли однов??еменно в противоположных направлениях два поезда Один из них шел со скоростью 50 километров час другой со скоростью 70 километров час на каком расстоянии друг от друга будет эти поезда через 6 часов после начала движения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50*6=300(км)-от города первый. 70*6=420(км)-от города другой. 300+420+270=990(км) Ответ: 990 км. *=умножить
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