Из городов А и Б находящихся на расстоянии 270 километров друг от друга вышли однов??еменно в противоположных направлениях два поезда Один из них шел со скоростью 50 километров час другой со скоростью 70 километров час на каком...

Математика

Из городов А и Б находящихся на расстоянии 270 километров друг от друга вышли однов??еменно в противоположных направлениях два поезда Один из них шел со скоростью 50 километров час другой со скоростью 70 километров час на каком расстоянии друг от друга будет эти поезда через 6 часов после начала движения

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