Из городов А и В, находящихся на расстоянии 275 км друг от друга, вышли в противоположных направлениях два поезда. Один из них шёл со средней скоростью 50 км/ ч,другой-75 км / ч,На каком расстоянии друг от друга будут эти поезда через 6 ч после начала движения Вопрос был изменен 31 Мар 2015 в 17:09