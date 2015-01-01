Из городов А и В, находящихся на расстоянии 275 км друг от друга, вышли в противоположных направлениях два поезда. Один из них шёл со средней скоростью 50 км/ ч,другой-75 км / ч,На каком расстоянии друг от друга будут...
Из городов А и В, находящихся на расстоянии 275 км друг от друга, вышли в противоположных направлениях два поезда. Один из них шёл со средней скоростью 50 км/ ч,другой-75 км / ч,На каком расстоянии друг от друга будут эти поезда через 6 ч после начала движения Вопрос был изменен 31 Мар 2015 в 17:09
Ответ(ы):
Ответил Гость:
) 50+75=125(км/ч)-скорость удаления 2) 125х6=750(км)-пройдут поезда за 6 часов 3) 275+750=1025(км) Ответ: через 6ч между поездами будет 1025 км