Из городов А и В, расстояние между котрыми 1500 км, вышли одновременно навстречу два поезда. поезд из города А шёл со скоростью 70 км в час. с какой шёл поезд из города В , если они встретились в 700 км от города А.

Математика

Из городов А и В, расстояние между котрыми 1500 км, вышли одновременно навстречу два поезда. поезд из города А шёл со скоростью 70 км в час. с какой шёл поезд из города В , если они встретились в 700 км от города А.

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