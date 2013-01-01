Из городов А и В, расстояние между котрыми 1500 км, вышли одновременно навстречу два поезда. поезд из города А шёл со скоростью 70 км в час. с какой шёл поезд из города В , если они встретились в 700 км от города А.
Математика
Из городов А и В, расстояние между котрыми 1500 км, вышли одновременно навстречу два поезда. поезд из города А шёл со скоростью 70 км в час. с какой шёл поезд из города В , если они встретились в 700 км от города А.
Ответ(ы):
Гость:
700:70=10 часов был в пути первый поезд,второй поезд был в пути тоже 10 часов. 1500-700=800км проехал второй поезд 800:10=80км/ч скорость второго поезда
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