Из художественной литературы,кинофильмов, из жизни приведите примеры рыцарских и джентльменских поступков или поведения настоящей леди. Обоснуй свой в ыбор.

Султан Сулейман пошёл на рынок переодевшись бедняком, там он встретил на улице побитую женщину с ребенком, которая побиралася. Он спросил у мальчика почему твоя мама избита, на что мальчик ответил что их выгнал отец из дому. Султан пошел в тот дом , кинул в темницу того мужа, что выгнал их . И султан дал женщине работу и немного денег на первое время. Он ей не рассказал кто он такой.Вот так и нам нужно поступать в жизни, не приходить мимо просещего у тебя помощи и совершать рыцерские поступки не поднимая своего лица, как сделал Султан.