Из каких этапов состоит свадебный обряд.расскажи о каждом из них.

Из каких этапов состоит свадебный обряд.расскажи о каждом из них.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Из ткани из огня из овара чая
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