Из каких двух слагаемых должна состоять сумма чтобы одно слагаемое было больше другого в 9 раз а её значение равнялось числу 350

Математика
Из каких двух слагаемых должна состоять сумма чтобы одно слагаемое было больше другого в 9 раз а её значение равнялось числу 350
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х будет первое слагаемое,Тогда второе будет 9х,По условию задачи сумма величин равна 350,Составим и решим уравнение:1)х+9х=35010х=350х=35- первое слагаемое.2)350-35=315 - второе слагаемое.Ответ:35;315.

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Напишите таблицу по теме культура Византии Наука: Достижения:
Ответить
Математика
Разобрать предложение серый волк вымолвил эти слова и побежал в сторону.
Ответить
Литература
с какой богиней сравнивает ломоносов елизавету петровнувообщем
Ответить
Окружающий мир
А какие продукты используют в соли СРОЧНО!!!
Ответить
Литература
Помогите пожалуйста такой вопрос из сказки Снежная Королева-какую роль розы игра??и в жизни детей?
Ответить