Из каких двух слагаемых должна состоять сумма чтобы одно слагаемое было больше другого в 9 раз а её значение равнялось числу 350
Математика
Из каких двух слагаемых должна состоять сумма чтобы одно слагаемое было больше другого в 9 раз а её значение равнялось числу 350
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х будет первое слагаемое,Тогда второе будет 9х,По условию задачи сумма величин равна 350,Составим и решим уравнение:1)х+9х=35010х=350х=35- первое слагаемое.2)350-35=315 - второе слагаемое.Ответ:35;315.
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