Из каких двух слагаемых должна состоять сумма чтобы одно слагаемое было больше другого в 9 раз а её значение равнялось числу 350

Математика

Из каких двух слагаемых должна состоять сумма чтобы одно слагаемое было больше другого в 9 раз а её значение равнялось числу 350

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