Из каких произведений эти строчки:1.. Молнии, слепя глаза, рвали тучи 2.И ,усевшись ??од сосной,кашу ест,сутулясь.ПЛИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИЗ
Литература
Из каких произведений эти строчки:1.. Молнии, слепя глаза, рвали тучи 2.И ,усевшись ??од сосной,кашу ест,сутулясь.ПЛИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИЗ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Максим Горький "Мой спутник" 2.Александр Твардовский "Василий Теркин : на привале"
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