Из какого языка пришло в россию слова: школа портфель ранец карандаш тундра конфе??а чай сахар каратэ шоколад бегемот ?
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Из какого языка пришло в россию слова: школа портфель ранец карандаш тундра конфе??а чай сахар каратэ шоколад бегемот ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Школа-греческий портфель-французский ранец-латинский карандаш-тюрский тундра-скандинавский конфета-итальянский чай-китайский сахар-арабский каратэ-японский шоколад-ацтекский бегемот-иврит
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