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Из какого, из какого? золотой окраски слово! буква о в лесную сень, укатилась в летний день!
Из какого, из какого? золотой окраски слово! буква о в лесную сень, укатилась в летний день!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
это осень должна быть вроде
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