Из какого, из какого? золотой окраски слово! буква о в лесную сень, укатилась в летний день!

Из какого, из какого? золотой окраски слово! буква о в лесную сень, укатилась в летний день!

Ответ(ы):

Ответил Гость:
это осень должна быть вроде
Похожие вопросы