Из какого материала сделан провод длиной 100м и площадью поперечного сечения 0,5мм^2 если при напряжении на его концах 6,8 В по нему проходит ток 2А?

Алгебра

Из какого материала сделан провод длиной 100м и площадью поперечного сечения 0,5мм^2 если при напряжении на его концах 6,8 В по нему проходит ток 2А?

Автор: Гость