Из какого материала сделан провод длиной 100м и площадью поперечного сечения 0,5мм^2 если при напряжении на его концах 6,8 В по нему проходит ток 2А?

Алгебра
Из какого материала сделан провод длиной 100м и площадью поперечного сечения 0,5мм^2 если при напряжении на его концах 6,8 В по нему проходит ток 2А?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы узнать, из какого материала сделан провод, узнаем его удельное сопротивление. R=U/I, ρ=(R*S)/L R=6,8/2=3,4 Ом ρ=(3,4*0,5)/100=0,068 Ом*мм²/м это значение смотри по таблице (вероятно, это вольфрам)
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