Из какого раствора соли цинк будет вытеснять металл А. хлорид натрия Б. нитрат алюминия В. сульфат магния Г. хлорид меди (II)

Химия
Из какого раствора соли цинк будет вытеснять металл А. хлорид натрия Б. нитрат алюминия В. сульфат магния Г. хлорид меди (II)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г. цинк будет вытеснять металл   из   хлорид меди (II) Zn +CuCI2=ZnCI2 +Cu
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