Из какого раствора соли цинк будет вытеснять металл А. хлорид натрия Б. нитрат алюминия В. сульфат магния Г. хлорид меди (II)
Химия
Из какого раствора соли цинк будет вытеснять металл А. хлорид натрия Б. нитрат алюминия В. сульфат магния Г. хлорид меди (II)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г. цинк будет вытеснять металл из хлорид меди (II) Zn +CuCI2=ZnCI2 +Cu
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сочинение "Идеальные подарки", Какой подарок вы бы хотели получить, какой бы подар??ли другу небольшое 80-100 слов на русском языке
Математика