Из какого слово не получится числительное сорока семя шерсть дева
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Из какого слово не получится числительное сорока семя шерсть дева
Ответ(ы):
Гость:
Дева-не составить числительное
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