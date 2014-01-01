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Из какого языка пришло слово сестра? Из Испанского Францускиго Японского или Германского?
Из какого языка пришло слово сестра? Из Испанского Францускиго Японского или Германского?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Древнеиндийское Общесловянское 11 века
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