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Из какой крупы,делают ячневую кашу:1)Пшеницы,2)кукурузы,3)ячменя,4)гречки,5)просы
Из какой крупы,делают ячневую кашу:1)Пшеницы,2)кукурузы,3)ячменя,4)гречки,5)просы
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Ячменя, по названию, логика.
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