Из карточек составляющих слово "финансы", наугад выбирают 1. Определить вероятность того, что на ней будет написана буква : а)"ф", б)"в", в)"н".

Гость: Гость:

А) Вероятность того, что будет выбрана буква "ф" - это один удачный исход из 7 букв, т.е. 1/7. б) Вероятность того, что будет выбрана буква "в" - нулевая, т.к. этой буквы в слове "финансы" нет. в) Вероятность того, что будет выбрана буква "н" - это два удачных исхода из 7 букв, т.е. 2/7.