Из карточек составляющих слово "финансы", наугад выбирают 1. Определить вероятность того, что на ней будет написана буква : а)"ф", б)"в", в)"н".

Математика
Из карточек составляющих слово "финансы", наугад выбирают 1. Определить вероятность того, что на ней будет написана буква : а)"ф", б)"в", в)"н".
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) Вероятность того, что будет выбрана буква "ф" - это один удачный исход из 7 букв, т.е. 1/7. б) Вероятность того, что будет выбрана буква "в" - нулевая, т.к. этой буквы в слове "финансы" нет. в) Вероятность того, что будет выбрана буква "н" - это два удачных исхода из 7 букв, т.е. 2/7.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
186, пожалуйста! Срочно!!!
Ответить
Алгебра
(3х-25)^5=32 помогите пожалуйста
Ответить
История
Деятельность молодой гвардии в краснодоне
Ответить
Геометрия
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПО ГЕОМЕТРИИ!!!!30 БАЛЛОВ!
Ответить
Биология
Найти какието ткани(растительные) существуют. Срочно помогите плз))
Ответить