Из каждого предложения выпиши основу,а потом словосочетания.Обозначай члены словосочетаний(x-----),ставь смысловые вопросы,указывай части речи 4в
Русский язык
Из каждого предложения выпиши основу,а потом словосочетания.Обозначай члены словосочетаний(x-----),ставь смысловые вопросы,указывай части речи 4в
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 предложение: основа - красуется куст, словосочетания - спелая калина, куст калины.смысловые вопросы : куст что делает? красуется, Куст чего? калины, калины какой? спелой. части речи: куст - существительное, красуется - глагол, спелой - прилагательное, калины - существительное. И вот так каждое предложение..
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