Из каждой пары слов образуйте сложные слова.Как вы думаете,какие из этих слов появилось в нашем языке давно Слова: Язык,знать;восемь ,грань; чай , пить;конь водить; кровь , обращаться; Кровь носить; басня,писать; камень,тесать...

Русский язык

Из каждой пары слов образуйте сложные слова.Как вы думаете,какие из этих слов появилось в нашем языке давно Слова: Язык,знать;восемь ,грань; чай , пить;конь водить; кровь , обращаться; Кровь носить; басня,писать; камень,тесать; нефть проводить; машина,строить; человек,любить; новый,строить.

Автор: Гость