Из каждой пары слов образуйте сложные слова.Как вы думаете,какие из этих слов появилось в нашем языке давно Слова: Язык,знать;восемь ,грань; чай , пить;конь водить; кровь , обращаться; Кровь носить; басня,писать; камень,тесать...
Русский язык
Из каждой пары слов образуйте сложные слова.Как вы думаете,какие из этих слов появилось в нашем языке давно Слова: Язык,знать;восемь ,грань; чай , пить;конь водить; кровь , обращаться; Кровь носить; басня,писать; камень,тесать; нефть проводить; машина,строить; человек,любить; новый,строить.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Языкознание, восьмигранный, чаепитие, коневод, кровосос, баснописец, камнетес, нефтепровод, машиностроитель, человеколюб, новостройка .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Некоторый сплав состоит из 3 частей меди(по массе),5 частей свинца и 2 частей алюмин??я.Деталь из этого сплава весит 30 кг . Сколько алюминия содер...
Математика