Из клетчатого квадрата 5 на 5 вырезали центральный квадратик 1 на 1.Разрежьте остав??уюся фигуру на 4 равные клетчатые фигуры

Математика

Из клетчатого квадрата 5 на 5 вырезали центральный квадратик 1 на 1.Разрежьте остав??уюся фигуру на 4 равные клетчатые фигуры

Автор: Гость