Из клетчатого квадрата 5 на 5 вырезали центральный квадратик 1 на 1.Разрежьте остав??уюся фигуру на 4 равные клетчатые фигуры

Математика
Из клетчатого квадрата 5 на 5 вырезали центральный квадратик 1 на 1.Разрежьте остав??уюся фигуру на 4 равные клетчатые фигуры
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получаются 4 прямоугольника 3 на 2.
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