Из книжки выпал фрагмент, состоящий из 96 листов (каждый лист -это пара страниц). Может ли сумма номеров этих страниц равняться 20170? (доказать)

Математика

Из книжки выпал фрагмент, состоящий из 96 листов (каждый лист -это пара страниц). Может ли сумма номеров этих страниц равняться 20170? (доказать)

Автор: Гость