Из книжки выпал фрагмент, состоящий из 96 листов (каждый лист -это пара страниц). Может ли сумма номеров этих страниц равняться 20170? (доказать)
Математика
Из книжки выпал фрагмент, состоящий из 96 листов (каждый лист -это пара страниц). Может ли сумма номеров этих страниц равняться 20170? (доказать)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет потому 96:2 будет 48
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