Из кого в первой трети 16 века формировалось единое войско?

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Из кого в первой трети 16 века формировалось единое войско?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В основном это было поместное войско или по другому дворянская поместная конница.это могли быть и дворяне и дети боярские,дворяне московские,бояре,думные бояре
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