Из кого в первой трети 16 века формировалось единое войско?
Разное
Из кого в первой трети 16 века формировалось единое войско?
Ответ(ы):
Гость:
В основном это было поместное войско или по другому дворянская поместная конница.это могли быть и дворяне и дети боярские,дворяне московские,бояре,думные бояре
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Разное
Определите по какому признаку объединены данные понятия,личности: М.Бойчук,А.Пластов,М.Дерегус,И.Сикорский,О.Дейнека
Разное
В трех четвертых классах 4а,4в,4с- 95 учащихся. В 4в учащихся на 4 человека больше чем в 4а.В 4с учащихся на 6 человек больше,чем в 4в.Сколько учен...