ИЗ концов дуги AMB окружности радиуса R проведены касательные до пересечения в точке С. Найдите площадь фигуры CAMB ,заключенной между двумя касательными и дугой,если дуга содержит 60 градусов

Геометрия

ИЗ концов дуги AMB окружности радиуса R проведены касательные до пересечения в точке С. Найдите площадь фигуры CAMB ,заключенной между двумя касательными и дугой,если дуга содержит 60 градусов

Автор: Гость