Из корзины взяли 7 яблок. сколько яблок осталось в корзине. выбери данные и дополни текст так,чтобы получилась задача, которую можно решить. 1 в корзине было 5 яблок. 2 в корзине было 8 слив. 3 в корзине было 14 яблок. запиш...

Математика

Из корзины взяли 7 яблок. сколько яблок осталось в корзине. выбери данные и дополни текст так,чтобы получилась задача, которую можно решить. 1 в корзине было 5 яблок. 2 в корзине было 8 слив. 3 в корзине было 14 яблок. запиши решение задачи.

Автор: Гость