Из корзины взяли 7 яблок. сколько яблок осталось в корзине. выбери данные и дополни текст так,чтобы получилась задача, которую можно решить. 1 в корзине было 5 яблок. 2 в корзине было 8 слив. 3 в корзине было 14 яблок. запиш...
Математика
Из корзины взяли 7 яблок. сколько яблок осталось в корзине. выбери данные и дополни текст так,чтобы получилась задача, которую можно решить. 1 в корзине было 5 яблок. 2 в корзине было 8 слив. 3 в корзине было 14 яблок. запиши решение задачи.
Ответ(ы):
Гость:
Здесь решение нужно делать уравнением 1 х - 7 = 5 х = 5 + 7 х = 12 12 - 7 = 5 5 = 5 2 х - 7 = 40 х = 40 + 7 х = 47 47 - 7 = 40 40 = 40 3 х - 7 = 14 х = 14 + 7 х = 21 21 - 7 = 14 14 = 14
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