Из корзины взяли 7 яблок. сколько яблок осталось в корзине. выбери данные и дополни текст так,чтобы получилась задача, которую можно решить. 1 в корзине было 5 яблок. 2 в корзине было 8 слив. 3 в корзине было 14 яблок. запиш...

Математика
Из корзины взяли 7 яблок. сколько яблок осталось в корзине. выбери данные и дополни текст так,чтобы получилась задача, которую можно решить. 1 в корзине было 5 яблок. 2 в корзине было 8 слив. 3 в корзине было 14 яблок. запиши решение задачи.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Здесь решение нужно делать уравнением 1  х -  7 = 5     х = 5 + 7     х = 12    12 - 7 = 5            5 = 5 2  х  - 7 = 40     х = 40 + 7       х = 47      47 - 7 = 40           40 = 40 3   х - 7 = 14      х = 14 + 7      х = 21      21 - 7 = 14             14 = 14
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