Из куска проводки согнули квадрат длиной 5 см . Затем разогнать проводку и сложили пятиугольник . Чему равна сторона такого пятиугольника ?

Математика

Из куска проводки согнули квадрат длиной 5 см . Затем разогнать проводку и сложили пятиугольник . Чему равна сторона такого пятиугольника ?

Автор: Гость