Из куска проводки согнули квадрат длиной 5 см . Затем разогнать проводку и сложили пятиугольник . Чему равна сторона такого пятиугольника ?

Математика
Из куска проводки согнули квадрат длиной 5 см . Затем разогнать проводку и сложили пятиугольник . Чему равна сторона такого пятиугольника ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У квадрата 4 стороны, поэтому: 5 см * 4 = 20 см - длина проводки У пятиугольника соответственно: 20 : 5 = 4 см. 4 см - сторона такого пятиугольника.
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