Из куска проволоки сначала сделали треугольник а затем пятиугольник с равными ст??ронами Найди длину стороны пятиугольника
Математика
Из куска проволоки сначала сделали треугольник а затем пятиугольник с равными ст??ронами Найди длину стороны пятиугольника
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