Из куста материи длиной 40 м 5 дм сшили несколько костюмов на один костюм нужно 4 м 5 ??м материи сколько костюмов можно сшить из куска ткани

Математика

Из куста материи длиной 40 м 5 дм сшили несколько костюмов на один костюм нужно 4 м 5 ??м материи сколько костюмов можно сшить из куска ткани

Автор: Гость