Из куста материи длиной 40 м 5 дм сшили несколько костюмов на один костюм нужно 4 м 5 ??м материи сколько костюмов можно сшить из куска ткани

Математика
Из куста материи длиной 40 м 5 дм сшили несколько костюмов на один костюм нужно 4 м 5 ??м материи сколько костюмов можно сшить из куска ткани
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